Кризис на рынке недвижимости сбил цену на активы Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, являющийся долларовым миллиардером, потерял около 800 млн долларов из-за кризиса на рынке недвижимости. Теперь его состояние составляет 3,7 млрд долларов, пишет журнал Forbes.

По его данным, цены на недвижимость в Нью-Йорке существенно снизились, причем именно в секторе жилых и офисных помещений, на которых специализируется Трамп. Соответственно, 18 из 28 его активов упали в цене, включая знаменитую башню Trump на Пятой авеню Манхэттена, дом номер 40 по Уолл-стрит (небоскреб) и частный пляжный клуб «Мар-о-Лаго» на флоридском Палм-Бич.

Тем не менее даже на фоне кризисных тенденций некоторые активы Трампа поднялись в цене за последний год. Речь идет, в частности, о доме номер 555 по Калифорния-стрит в Сан-Франциско (это второе по высоте здание в штате).

Кроме того, за прошлый год у миллиардера появилось два новых актива в сфере недвижимости — 4% акций жилья в Бруклине и полувековой склад в Чарльстоне.