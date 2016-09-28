В СПЧ назвали запрет бэби-боксов необдуманным

Председатель комиссии по социальным правам СПЧ Анита Соболева назвала законопроект о запрете бэби-боксов поспешным. Об этом сообщает «Говорит Москва».

«Эксперимент с бэби-боксами только начался, и про результаты какие-то или серьезные выводы говорить пока рано. Но когда бэби-боксы реально спасают детей, то, конечно, этот шанс оставлять нужно. Иначе получается так, что мы потом этих детей находим в мусорных контейнерах. Мне кажется, здесь это необдуманный шаг. Это неумное и несвоевременное решение», — говорит Соболева.

При этом председатель комиссии сказала о возможности устранить недостатки в работе бэби-боксов и наладить в целом работу системы.

Ранее автор законопроекта о запрете бэби-боксов в России сенатор Елена Мизулина сообщила о его поддержке правительством РФ. По мнению Мизулиной, нужно отказаться от «создания условий для анонимного оставления детей после их рождения».

Вице-премьер правительства Ольга Голодец подчеркнула необходимость взвешанного подхода к принятию решения по запрету абортов, передает агентство РИА Новости.

«Конечно, снижение числа абортов, это огромный плюс для нашей демографии, но это решение должно быть взвешенным, обоснованным и не должно привести за собой вот таких серьезных последствий», — заявила Голодец.