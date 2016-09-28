США приветствовали обвинение России в крушении МН17

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Джон Кирби описал реакцию Вашингтона на опубликованный сегодня промежуточный доклад группы следователей об итогах их работы по крушению малайзийского Boeing MH-17 в Донбассе как «приветственную», передает РИА Новости.

По словам Кирби, США намерены продолжить плотное сотрудничество со следственной группой и призывают другие государства также внести свой вклад в это расследование, если они имеют такую возможность.

Реакцию России на публикацию отчета прокомментировал новый министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, Москве следует отнестись к докладу «конструктивно», поскольку проводимое расследование необходимо для установления виновных и привлечения их к ответственности.

Джонсон считает, что следствие должно установить непосредственных исполнителей атаки на самолет (тех сепаратистов, которые запустили ракету из ЗРК «Бук» с подконтрольной им территории на Донбассе).

«Сегодняшние предварительные выводы следствия ясно дают понять, что ракета была произведена в России и запущена с территории, удерживавшейся поддерживаемыми Россией сепаратистскими группами», — резюмировал глава британского МИД.

Между тем в российском министерстве обороны опровергли обвинения в поставке «Буков» украинским сепаратистам. МИД РФ в свою очередь заявил, что в обнародованном докладе Запад попросту «выдумывает желаемое», пытаясь предъявить России очередные претензии и найти повод для продления санкций.

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) назвали выводы международной следовательской комиссии не соответствующими действительности.

Напомним, в докладе России фактически предъявлено официальное обвинение в крушении малайзийского «Боинга». Там говорится, что ракета, уничтожившая авиалайнер, была выпущена из ЗРК «Бук», поставленного украинским сепаратистам из РФ.