Взломавшие Демпартию США хакеры использовали серверы россиянина с Алтая

Американская компания ThreatConnect, занимающаяся вопросами кибербезопасности, вычислила россиянина, с серверов которого в июле проводились хакерские атаки на Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США, пишет газета The New York Times.

Издание назвало имя 26-летнего бизнесмена Владимира Фоменко, проживающего в городе Бийск Алтайского края. По информации NYT, ему принадлежит компания King Servers, которой он управляет из съемной квартиры.

В интервью газете Фоменко признал, что атаки были действительно произведены с его серверов, расположенных в американских штатах Иллинойс и Аризона, однако отметил, что о намерениях хакеров ему ничего не было известно. «Да, у нас есть информация об этом, но к нам до сих пор никто не обращался. Если ФБР попросит, мы готовы предоставить IP-адреса, интернет-протоколы и другие сведения», — заявил Фоменко. Он также высказал мнение, что в этом деле «как будто никто не хочет разобраться».

Ранее 28 сентября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведет дело о попытке взлома мобильных телефонов членов Демократической партии США. По информации агентства, ФБР запросило у потенциальных жертв взлома разрешение на то, чтобы скопировать содержимое их мобильных телефонов для изучения. Пока неизвестно, сколько устройств могли подвергнуться взлому и были ли целью атаки члены Конгресса. К атакам могут быть причастны поддерживаемые российским правительством хакеры, утверждают собеседники агентства.