Ространснадзор опроверг задержание начальника южного управления

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) опровергла сообщение о задержании начальника Южного управления госавтодорнадзора Игоря Высоцкого, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом в Ространснадзоре подтвердили факт совершения следственных действий в Центральном управлении госавтодорнадзора в Москве.

«Ространснадзор подтверждает, что 28 сентября правоохранительные органы проводят следственные действия в Центральном управлении госавтодорнадзора в Москве. Вместе с тем, отмечается, что начальник Южного управления госавтодорнадзора Игорь Высоцкий находится в Ростовской области. Сообщения о его задержании не соответствуют действительности», — цитирует агентство заявление пресс-службы.

Ранее в среду в Следственном комитете РФ сообщили, что обыски по делу о взятке на 1,15 млн рублей проводились сразу по 27 адресам, в том числе в Центральном управлении государственного автодорожного надзора в Москве (подразделение Ространснадзора). Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщило о задержании и аресте начальника московского управления Ространснадзора Игоря Суржика и начальника Южного управления Игоря Высоцкого.