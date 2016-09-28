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28 сентября 2016, 13:54
Вероника Скворцова дети законотворчество Минздрав

Скворцова рассказала об угрозе для здоровья женщин при запрете абортов

Укол
Укол
фото: ira-news.com

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об угрозе, которую может создать вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает ТАСС

«Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности», — отмечает Скворцова. 

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл подписал обращение, призывающее полностью запретить аборты в России, а также репродуктивные технологии и противозачаточные средства. Патриарх призывал признать за плодом статус «человеческого существа», и, соответственно, признать его защищенность законом. 

Вице-премьер правительства Ольга Голодец подчеркивала необходимость взвешенного подхода к принятию решения по запрету абортов.

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