Скворцова рассказала об угрозе для здоровья женщин при запрете абортов

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об угрозе, которую может создать вывод абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщает ТАСС.

«Есть определенные нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних, девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности», — отмечает Скворцова.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл подписал обращение, призывающее полностью запретить аборты в России, а также репродуктивные технологии и противозачаточные средства. Патриарх призывал признать за плодом статус «человеческого существа», и, соответственно, признать его защищенность законом.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец подчеркивала необходимость взвешенного подхода к принятию решения по запрету абортов.