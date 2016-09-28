Центробанк спрогнозировал дальнейшее замедление роста инфляции

Банк России обнародовал очередной прогноз по годовой инфляции в стране: по итогам сентября она, как ожидается, составит 6,4-6,5%, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева в эфире «Вести.Ru».

Она отметила, что, судя по текущим показателям и прогнозу, инфляция в России вернулась к темпам, которые фиксировались до кризиса, и в дальнейшем продолжит замедляться — даже при том, что сейчас «летние дезинфляционные тенденции сходят на нет», и «начинается сезонный некоторый рост недельной и месячной инфляции».

Юдаева пояснила, что по годовым показателям инфляция в стране снижается год от года, и эта тенденция сохранится. По итогам текущего года ЦБ РФ ожидает инфляцию на уровне 5,5-6%, добавила первый заместитель председателя финансового регулятора. По ее словам, «текущие темпы роста потребительских цен соответствуют этому прогнозу».

Напомним, 24 сентября вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович заявил, что в настоящее время экономика РФ находится на стадии плато, а в ближайшие месяцы даже начнет расти.