Из суда в Гааге отозван иск к России по делу ЮКОСа на 3,5 млрд долларов

Из Постоянной палаты третейского суда в Гааге отозван один из исков к России по делу ЮКОСа на 3,5 млрд долларов, сообщает РБК со ссылкой на главу Международного центра правовой защиты Андрея Кондакова, который по поручению Минюста РФ координирует международную защиту по искам акционеров ЮКОСа.

Свой иск, направленный в Гаагский суд в 2014 году, отозвала голландская компания Financial Performance Holdings (FPH), управлявшая зарубежными активами ЮКОСа. FPH планировала взыскать с России 3,5 млрд долларов плюс проценты.

Отмечается, что компания отозвала свой иск в одностороннем порядке. С чем связан такой шаг, собеседник издания не смог уточнить.

FPH является компанией-правопреемницей офшора Glendale, которому принадлежали векселя ЮКОСа на десятки миллиардов рублей. В настоящее время в Гаагском суде остаются иски люксембургской Yukos Capital и кипрской Luxtona. Общая сумма претензий этих компаний, также связанных с Glendale, превышает 10 млрд долларов. До конца текущего года должен быть решен вопрос, обладает ли гаагский арбитраж юрисдикцией для рассмотрения этих исков.

Как отмечает РБК, после апрельского решения окружного суда Гааги, который отменил постановление гаагского международного арбитража о выплате Россией 50 млрд долларов в пользу бывших акционеров ЮКОСа, перспективы аналогичных арбитражных процессов против России по существенно уменьшились.