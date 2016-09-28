МИД РФ обвинил Запад в «выдумывании желаемого» в деле о крушении MH17

Министерство иностранных дел назвало предвзятыми доводы Объединенной следственной группы о причастности России к крушению Boeing 777 в Донбассе. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ.

В ответе также говорится, что Москва разочарована тем, что ситуация вокруг расследования авиакатастрофы, произошедшей в июле 2014 года в Донецкой области Украины, не меняется.

«Выводы голландской прокуратуры подтверждают то, что следствие предвзято и политически мотивировано. Самовольно назначать виновного и выдумывать желаемые результаты превратилось в норму для наших западных коллег. Хочется спросить: сколько можно?» — задала встречный вопрос Захарова.

В свою очередь, концерн «Алмаз-Антей», производящий зенитно-ракетные комплексы, подверг критике выводы международной следственной группы. В компании отметили, что эксперты из Нидерландов не располагают техническим обоснованием своих доводов. В свою очередь, «Алмаз-Антей» провел три натурных эксперимента, и их результаты показали, что ракета запускалась не из-под Снежного, как говорится в докладе, а из района Зарощенское, в то время находившегося под контролем украинских военных.

28 сентября Международная следственная группа под руководством голландской прокуратуры обнародовала свой доклад о расследовании крушения самолета. По данным экспертов, зенитно-ракетный комплекс «Бук», который уничтожил лайнер, был сначала доставлен на Украину из России, а после обстрела лайнера увезен обратно.