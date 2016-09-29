29 сентября 2016, 18:12
Глава Палестины получил разрешение проститься с Шимоном Пересом
Президент Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на прощании с экс-президентом Израиля Шимоном Пересом. Соответствующий запрос Аббаса утвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Haaretz.
По данным издания, Аббас прибудет в Израиль вместе с палестинской делегацией. Это будет его первый официальный визит в страну с сентября 2010 года.
Сегодня перед зданием израильского парламента в Иерусалиме проходит общественная церемония прощания с Пересом. Экс-президент будет похоронен в пятницу 30 сентября на мемориальном кладбище, расположенном на горе Герцля в Иерусалиме.
Ожидается, что Аббас вместе с другими политиками простятся с Пересом утром в пятницу.
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