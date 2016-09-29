Глава Палестины получил разрешение проститься с Шимоном Пересом

Президент Палестины Махмуд Аббас будет присутствовать на прощании с экс-президентом Израиля Шимоном Пересом. Соответствующий запрос Аббаса утвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Haaretz.

По данным издания, Аббас прибудет в Израиль вместе с палестинской делегацией. Это будет его первый официальный визит в страну с сентября 2010 года.

Сегодня перед зданием израильского парламента в Иерусалиме проходит общественная церемония прощания с Пересом. Экс-президент будет похоронен в пятницу 30 сентября на мемориальном кладбище, расположенном на горе Герцля в Иерусалиме.

Ожидается, что Аббас вместе с другими политиками простятся с Пересом утром в пятницу.