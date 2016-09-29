Минобороны РФ обвинило сирийскую оппозицию в обстреле гумконвоя

Российское оборонное ведомство заявило об имеющихся в его распоряжении доказательствах причастности сирийской оппозиции к обстрелу гуманитарного конвоя ООН под Алеппо, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктора Познихира.

По его словам, обстрел в районе Урум-эль-Кубра вели представители оппозиционно настроенных групп, связанных с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Познихир добавил, что в настоящее время в Сирии зафиксировано обострение обстановки: в провинциях Хама и Алеппо оппозиция воспользовалась семидневным перемирием для пополнения запасов оружия и боеприпасов, провела перегруппировку и перешла к активным боевым действиям.

Кроме того, Минобороны располагает информацией о том, что сирийские террористы готовят «провокационные удары химическими снарядами» по позициям армии и жилым кварталам на востоке Алеппо.