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29 сентября 2016, 00:35
Минобороны ООН оппозиция Россия Сирия терроризм

Минобороны РФ обвинило сирийскую оппозицию в обстреле гумконвоя

Разрушения на улицах Алеппо
Разрушения на улицах Алеппо
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Российское оборонное ведомство заявило об имеющихся в его распоряжении доказательствах причастности сирийской оппозиции к обстрелу гуманитарного конвоя ООН под Алеппо, передает «Интерфакс» со ссылкой на первого заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Виктора Познихира.

По его словам, обстрел в районе Урум-эль-Кубра вели представители оппозиционно настроенных групп, связанных с запрещенной в РФ террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Познихир добавил, что в настоящее время в Сирии зафиксировано обострение обстановки: в провинциях Хама и Алеппо оппозиция воспользовалась семидневным перемирием для пополнения запасов оружия и боеприпасов, провела перегруппировку и перешла к активным боевым действиям.

Кроме того, Минобороны располагает информацией о том, что сирийские террористы готовят «провокационные удары химическими снарядами» по позициям армии и жилым кварталам на востоке Алеппо.

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