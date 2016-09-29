Красный Крест подсчитал погибших и раненых в Алеппо

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) сообщили о гибели сотен человек на востоке сирийской провинции Алеппо за последние дни. В сообщении говорится, что резко возросло количество раненых, помощь которым медики вынуждены оказывать прямо на улицах.

«Обновление о ситуации в восточном Алеппо: резко увеличилось число жертв. Сообщается о сотнях жертв за последние дни», — написано в аккаунте МККК в Twitter.

Напомним, в настоящее время Алеппо находится в осаде правительственных войск, которую, как утверждают США, помогают поддерживать российские военные. До начала осады была произведена интенсивная бомбардировка, в результате которой погибли десятки и получили ранения сотни человек.

Впоследствии был подвергнут обстрелу гуманитарный конвой ООН, который должен был доставить жителям осажденного Алеппо продукты, медикаменты и предметы первой необходимости. Минобороны РФ утверждает, что к этому обстрелу причастны оппозиционно настроенные боевики, имеющие отношение к запрещенной в России террористической группировке «Джебхат ан-Нусра».

США со своей стороны винят Россию в обострении гражданской войны на сирийской территории и даже пригрозили введением новых санкций. Кроме того, Госдеп заявил, что не исключает в ближайшем будущем террористических атак сирийских боевиков на российские города. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление командой «фас» для террористов.