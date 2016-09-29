Сотрудник Apple рассказал о работе над новым iPhone

Представитель израильского офиса компании Apple рассказал журналистам, что в настоящее время ведется работа над новым смартфоном, который, вероятно, получит название iPhone 8, передает Business Insider.

По словам источника, промежуточную модель iPhone 7s компания Apple решила не выпускать. Все усилия, утверждает он, брошены на радикальный редизайн айфона — в частности, на полное избавление от рамок вокруг экрана.

Ранее сообщалось, что очередной смартфон от Apple поступит в продажу в 2017 году и будет полностью изготовлен из стекла, с безрамочным экраном и вмонтированными в него дактилоскопическим датчиком, динамиком и фронтальной камерой.