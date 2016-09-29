Белоруссия поставила в Россию яблок в пять раз больше собранного урожая

Заместитель генерального прокурора РФ Владимир Малиновский заявил, что правоохранительные органы России зафиксировали несоответствие между объемом ввезенной сельхозпродукции и объемом выращенной в некоторых сопредельных странах. Своим открытием он поделился на коллегии Генпрокуратуры, пишет РИА Новости.

Малиновский подчеркнул, что объем поставок в несколько раз превышает урожай, по всей видимости, поставщики подделали документы.

«Запрещенные к ввозу в Россию продукты зарубежных стран нередко поставляются по поддельным товарно-сопроводительным и фитосанитарным документам, в том числе и под видом белорусских товаров. Так, например, в 2015 году в Россию было импортировано 573 тысячи тонн белорусских яблок и грибов, что в пять раз превышает собранный в Белоруссии урожай», — сказал Малиновский.

Косвенным подтверждением его слов может служить информация о задержании на прошлой неделе в Белоруссии преступной группы, ввозившей и затем переправлявшей в Россию сельскохозяйственную продукцию по поддельным документам. Скорее всего, речь идет об овощах и фруктах, попавших под санкционный запрет в августе 2014 года, указывает РИА Новости.

Ранее Россельхознадзор заявлял, что может ввести запрет на ввоз овощей и фруктов через Белоруссию из других стран из-за постоянной подделки сертификатов.