Сахаровский центр подвергся нападению второй день подряд

На Сахаровский центр в Москве вновь совершено нападение. Как сообщается на странице культурного центра в Facebook, люди в камуфляже и казаки, а также некий депутат с банкой красной жидкости пришли в центр, где проходит выставка фотографий о войне на востоке Украины

«Кричат: "Мочи козлов, спасай Россию"», — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС директор центра Сергей Лукашевский, к ним явилась группа неизвестных лиц, которые сорвали объявления, размещенные на месте ранее испорченных фотографий, и «принесли банку с неизвестной жидкостью и надписью "Кровь детей Донбасса"».

Он добавил, что сейчас в центре находятся полицейские. «Заявление в полицию, пока не будет угрозы безопасности, писать не буду», — сообщил Лукашевский.

28 сентября художник Антон Беликов, который занимается церковной росписью, пришел на выставку в Сахаровском центре и испортил краской из баллончика несколько фотографий с украинскими военными, снятых во время войны в Донбассе. Сам Беликов после порчи снимков скрылся. Признание он сделал на своей странице «ВКонтакте».