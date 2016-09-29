Сбербанк вошел в консорциум по продвижению технологии биткойнов

Сбербанк России присоединился к международному консорциуму Hyperledger для продвижения технологии блокчейн (blockchain), которая используется, в частности, для защиты криптовалют. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Сбербанка.

Сейчас технологию блокчейн используют биржи, депозитарии, клиринговые организации и другие финансовые игроки.

Консорциум изучает эту технологию для разработки общих подходов и стандартов.

Соглашение о присоединении к консорциуму Сбербанка было заключено во время международного финансового форума Sibos 2016 в Женеве.

В проекте участвуют Deutsche Boerse, IBM, CISCO, Intel, Московская биржа, SWIFT и другие организации.