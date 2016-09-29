Импорт автомобилей в РФ вырос впервые за три года

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало информацию о том, что объем ввоза легковых автомобилей в Россию вырос на 5,3% и составил 21,1 тысячи единиц. Отмечается, что прирост импорта авто наблюдается впервые с сентября 2013 года, когда он вырос на 5,2%.

Самой продаваемой в РФ маркой автомобиля называют японскую Toyota (Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Corolla), объем продаж которой вырос в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил 8,2 тысячи единиц.

На втором месте — премиальный Lexus (LX, RX, NX). За август 2016 года в Россию поступило 2,9 тысяч автомобилей. В 2015 году объем импортируемых машин этой модели был в 8,6 раз ниже.

Тройку лидеров замыкает немецкий Mercedes-Benz (GLE-Class и GLC-Class). В россию за август 2016 года привезено 2,6 тысяч автомобилей.

«Автостат» также отметил, что до этого времени импорт легковых автомобилей в РФ демонстрировал отрицательную динамику.