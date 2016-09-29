В Нью-Джерси пригородный поезд врезался в вокзал

В американском городе Хобокен, штат Нью-Джерси, пригородный поезд врезался в платформу вокзала, более ста человек получили ранения, сообщает ABC News.

По данным спасателей Нью-Йорка, куда двигался поезд, несколько человек остаются заблокированными в вагонах.

Во время аварии поезд снес одну из несущих балок на станции, что повлекло обрушение части крыши вокзала.

Хобокен — пригород Нью-Йорка, расположенный от мегаполиса в 10 километрах.