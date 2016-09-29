29 сентября 2016, 16:59
В Нью-Джерси пригородный поезд врезался в вокзал
В американском городе Хобокен, штат Нью-Джерси, пригородный поезд врезался в платформу вокзала, более ста человек получили ранения, сообщает ABC News.
По данным спасателей Нью-Йорка, куда двигался поезд, несколько человек остаются заблокированными в вагонах.
Во время аварии поезд снес одну из несущих балок на станции, что повлекло обрушение части крыши вокзала.
Хобокен — пригород Нью-Йорка, расположенный от мегаполиса в 10 километрах.
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