Эксперт Василий Власов: Фармкомпаниям и аптечным сетям выгодно продавать антибиотики без рецептов

Сильнодействующие лекарства, в том числе антибиотики, по закону положено продавать по рецептам, но, скорее всего, ничего в этом вопросе не изменится, так как производителям лекарств и аптечным сетям выгодно, чтобы они продавались, как продукты в универмаге. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал Василий Власов, профессор НИУ ВШЭ, президент Общества доказательной медицины.

«Таков закон, в нем написано: лекарства должны продаваться по рецептам. Но Министерство здравоохранения годами, даже десятилетиями категорически ничего не делает для того, чтобы прекратить практику продажи рецептурных лекарств без рецептов. Почему оно этого не делает? Единственное объяснение тут, на мой взгляд, — это коррупция.

Фармкомпаниям и аптечным сетям выгодно, чтобы люди покупали лекарства, как в универмаге, без всяких рецептов. Министерство здравоохранения не хочет этому не препятствовать, поэтому я так и говорю. И я уверен, что все разговоры об ограничении продажи антибиотиков ничем не кончатся: ядовитые и сильнодействующие лекарства по-прежнему будут продаваться без рецепта», — объяснил Власов.

Отвечая на вопрос, есть ли у пациентов основания для беспокойства в случае ужесточения правил отпуска сильнодействующих лекарств, эксперт отметил:

«Опасения пациентов естественны, потому что тогда придется за рецептом ходить в поликлинику. Но это обязанность нашего здравоохранения — предоставлять людям доступ к врачу и выписыванию рецептов. Заменять это продажей лекарств как в магазине нельзя. Подчеркиваю: это написано в российских законах».

О том, что в Минздраве РФ создана специальная комиссия, которая должна будет разработать план действий по сдерживанию антимикробной резистентности и, в частности, схему контроля рецептурной продажи антибиотиков, сообщила газета «Известия».

Издание также привело высказывание президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского о том, что усложнение приобретения антибиотиков само по себе может привести к увеличению количества пациентов.

«При нынешней работе поликлиник, когда к врачу попадаешь через четыре дня, это смерти подобно. Мы проводили опрос и по его результатам выяснили, что время ожидания приема терапевтом достигает недели. Представьте себе, если человеку нужен антибиотик, и он неделю ждет приема терапевта. Завинчивать гайки проще всего, а надо наводить порядок в системе в целом», — цитирует газета слова Свирского.