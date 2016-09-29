Экспертиза «Полит.ру»: Договоренность стран ОПЕК по нефти не слишком повлияет на рынок

Достигнутая странами-членами ОПЕК договоренность по заморозке добычи нефти не является сенсационной, но дает некоторую уверенность в том, что цены на нефть не будут опускаться ниже 40-45 долларов за баррель в ближайший год. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, комментируя ситуацию.

«Тут все кроется в деталях, которые мы пока не знаем, а именно — в том, как будет распределена квота между странами. И пока не очевидно, во-первых, что есть реальная договоренность именно по поводу квот. Во-вторых, неясно, каким странам и на каких условиях будут даны льготы, для каких стран будет сделано исключение на квотирование. Скорее всего, это будет Иран; возможно, и другие страны. В результате тот уровень добычи, о котором договорились, то есть 32,5 млн баррелей в сутки, — это далеко не та фактическая добыча, которая будет после ноября. Если эта договоренность вообще будет осуществлена.

На деле договоренность сейчас заключается лишь в том, что арабские страны Персидского залива, прежде всего Саудовская Аравия, обещают не увеличивать добычу нефти по сравнению с 2016 годом. Учитывая, что она и так находится на пиковых уровнях, я бы не назвал эту договоренность сенсацией. Конечно, она повлияет на рынок, потому что многие участники рынки по-прежнему верят в регулирующую роль ОПЕК. Хотя многие уже и сомневаются в том, что ОПЕК играет хоть какую-то роль, учитывая, что в мире есть много не входящих в эту организацию стран, которые активно влияют на уровень добычи нефти — прежде всего, это США и Россия.

Поэтому если договоренность реализуется, а это возможно, то в этом действительно будет какой-то прорыв (прежде всего, дипломатический), но на рынок это повлияет не так сильно, как ожидалось. И, учитывая, что при цене выше 55-60 долларов за баррель начинается довольно быстрое восстановление добычи сланцевой нефти в США, которые сейчас выступают реальным регулятором мирового уровня добычи, то этот потолок в 55-60 долларов за баррель, не будет пробит. Потому что повышение цен будет носить сугубо краткосрочный характер и не скажется на среднегодовых значениях.

Я не придавал бы очень большого значения этой договоренности, тем более, что, насколько можно судить, она пока документально не зафиксирована и совершенно неясна степень проработки вопроса о распределении квот. Но, по крайней мере, ее наличие вселяет некоторую уверенность в то, что цены не будут отпускаться ниже 40-45 долларов в течение ближайшего года. Это уже по-своему достаточно существенное достижение», — сказал Алексей Белогорьев.

О том, что страны-члены ОПЕК пришли к согласию по вопросу о заморозке добычи нефти с ноября на уровне 32,5 млн баррелей в сутки, стало известно вечером 28 сентября. Это привело к росту цен на нефть на мировых рынках более чем на 5%, а также росту курса рубля относительно доллара и евро.

В то же время эксперты, опрошенные газетой «Коммерсантъ», отметили: нет оснований ожидать, что эффект от заморозки добычи нефти сохранится надолго.

