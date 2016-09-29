Экспертиза «Полит.ру»: Рост налога на малый бизнес может превысить 15% к 2019 году

Налоговая нагрузка на малый бизнес, безусловно, вырастет, если будет принято решение разморозить повышающий коэффициент, и рост этот может превысить 15% к 2019 году, о котором говорят СМИ. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказала Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара.

«Безусловно, речь идет о повышении налоговой нагрузки на малый бизнес.

Бесконечно много раз говорилось, что повышающий коэффициент-дефлятор будет заморожен, и что малый бизнес в нынешних непростых условиях сможет существовать, не приходя к банкротству, и, возможно, сможет даже развиваться. Но в случае размораживания этого коэффициента, что предлагает Минфин, мы, возможно, будем иметь дело с повышением единого налога для малых предприятий даже не на 15% к 2019 году, как пишут СМИ, а в большем размере.

Потому что у нас не сложилась законодательная традиция не изменять закон, который предполагает индексацию каких-либо ставок или иных элементов налога на будущий период – скажем, на ближайшие 2-3 года. Каждый раз мы принимаем такой закон – каждый раз на следующий год вносим в него поправки.

Так что конституционных гарантий того, что повышение единого налога на малый бизнес составит не больше 15% к 2019 году, у нас – у граждан, у бизнеса – нет. Возможно, повышение будет больше, и каким именно, предсказать невозможно», – сказала Наталья Корниенко.

О том, что Минфин предлагает разморозить повышающий коэффициент, используемый для расчета единого налога для малого бизнеса, сообщило информационное агентство РБК.

Напомним, в конце 2014 года президент России Владимир Путин ввел четырехлетний мораторий на изменение налоговых условий для бизнеса.