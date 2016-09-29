Эксперт Георгий Чижов: Следствие по сбитому над Украиной «Боингу» лишь формализовало доказательства

Оглашение второй части выводов международной следственной группы по поводу «Боинга-777», сбитого на юго-востоке Украины, не открыло новых обстоятельств – скорее, следствие просто формализовало уже имевшиеся доказательства. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Георгий Чижов, вице-президент Фонда «Центр политических технологий», руководитель украинского бюро Фонда, комментируя ситуацию.

«С точки зрения Украины доклад этот не принес ничего нового, потому что нигде, кроме Российской Федерации, никаких сомнений по поводу того, с чьей стороны был сбит "Боинг", не было. Собственно, к украинской репутации тут вопросов не было – опять-таки, разве что со стороны России.

Действительно, многие детали еще не установлены. И, главное, еще не установлена мотивация: была ли эта ракета выпущена по гражданскому самолету случайно или там была какая-то хитрая интрига. Но с какой стороны эта ракета прилетела, всем давно очевидно. Поэтому следствие всего лишь формализовало те доказательства, которые есть – проделало работу, чтобы, что называется, комар носа не мог подточить.

И, как видим, даже Россия не очень это отрицает: просто говорит, что окончательного решения еще не вынесено. Мол, еще потянем, может быть, даже посудимся в каком-то суде. Но каких-то новых обстоятельств в связи с публикацией второй части выводов комиссии, по сути, не возникло», – сказал Георгий Чижов.

Напомним, вечером 28 сентября представители международной следственной группы на встрече с родственниками жертв крушения «Боинга» авиакомпании «Малазийские авиалинии» сообщили, что лайнер был сбит ракетой из комплекса «Бук», находившегося в шести километрах от села Снежное, на территории ополченцев.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выводы следственной группы считает предварительными. В интервью ВВС он сказал, что доклад следователей не является «окончательной правдой».

А заместитель командующего корпусом министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что считает бессмысленными обвинения в причастности к крушению самолета. По его словам, «Боинг» мог быть сбит из комплекса, находящегося на вооружении украинской армии.

Напомним, «Боинга-777» малазийской авиакомпании, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над юго-востоком Украины 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.