Экспертиза «Полит.ру»: Ввести налог на тунеядство сейчас практически невозможно

Ввести налог для неработающих граждан в России сейчас практически невозможно. Такое мнение высказала «Полит.ру» Наталья Корниенко, заведующий лабораторией развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, комментируя заявления о подобных намерениях.

«Введение «налога на тунеядство» – это сложный вопрос, и сложен он именно тем, что для того, чтобы субъекта обложить налогом, нужно, чтобы у него был некий источник дохода. Если гражданин не работает, источника дохода нет, то как его обложить налогом, откуда такой налог взять? А что делать, если, например, в регионе нет рабочих мест? И если человеку с дипломом, – я не говорю сейчас о людях без профессии, – и регион не может предоставить ему работу по профессии? Что только соответствовало бы Конституции. Что делать? Принуждать его перепрофилироваться на более низкоквалифицированную, более низкооплачиваемую работу? Подозреваю, что наши регионы не готовы заниматься этим, потому что тут надо напрямую работать с людьми, и все равно нужно их трудоустраивать. Это если мы действительно говорим о людях, которые не работают.

Но все же в большей степени тут речь о людях, которые имеют некие источники дохода, просто те нигде не задекларированы. Мы не знаем, что именно является источником их дохода, но, тем не менее, уровень жизни этих граждан достаточно высок: у них есть машины, они на что-то живут, несут какие-то расходы. Чтобы решать эту проблему, нужно ввести контроль за расходами. Тогда станет можно будет прийти и сказать: уважаемый гражданин, у вас есть такой-то автомобиль. Вы за него платите налог на автотранспортное средство, но мы не поняли, на какие средства вы его приобрели. Словом, для того, чтобы нормально осуществить такую налоговую реформу, нам нужен контроль за расходами, нужно администрирование.

Но администрирование – очень сложная вещь, оно постоянно связано с оценкой. А у нас очень большая страна, и очень разный уровень доходов в разных регионах – и что считается высоким уровнем доходов в одном регионе, в другом является низким. Как это оценить? Это большой вопрос и очень большая работа, даже более серьезная, чем с переучетом объектов недвижимости, о котором я говорила ранее.

Разумеется, к налогу на тунеядство может быть и другой подход, но, в любом случае, для налога нужно где-то взять денежные средства. А если гражданин говорит, что у него нет денежных средств и он живет натуральным хозяйством и даже семена для него выращивает сам, то что же, нам говорить о продналоге в таком случае? Вспоминать 1919-1920 годы, говорим об экономическом терроре против граждан? Как тогда вводить налог для неработающих граждан? Сделать это конституционно в имеющихся законодательных условиях практически невозможно», – сказала Наталья Корниенко.

О том, что власти рассматривают возможность принятия закона, который обяжет неработающих трудоспособных граждан платить отчисления в бюджет, на заседании Совета федерации 28 сентября сообщила вице-премьер Ольга Голодец. Она уточнила, что, согласно законопроекту, «граждане, которые выбрали для себя путь неработы, будут должны внести платеж за фактически использование социальной инфраструктуры, в том числе в систему обязательного медицинского страхования (ОМС)».

В то же время пресс-служба правительства России сообщила, что не разрабатывают законопроект, который предусматривает введение платной медицинской помощи для безработных. «Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается всем гражданам бесплатно (это конституционная гарантия)», – приводит информационное агентство «РИА Новости» слова представителя пресс-службы.