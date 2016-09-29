СМИ узнали о намерении США прекратить сотрудничество с РФ по Сирии

Неназванный источник, близкий к американскому внешнеполитическому ведомству, сообщил о том, что 29 сентября США объявят о прекращении дипломатического сотрудничества с Россией по Сирии, передает Reuters.

По данным агентства, заместитель главы Госдепартамента США Энтони Блинкен утверждает, что глава государства Барак Обама попросил различные относящиеся к делу ведомства предложить новые варианты дальнейших действий в Сирии. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, есть ли у Вашингтона «план Б» в связи с «неудачными дипломатическими усилиями по прекращению гражданской войны в Сирии».

Напомним, накануне глава Госдепа Джон Керри заявил о возможности полного прекращения российско-американского сотрудничества по Сирии в случае, если войска РФ и подконтрольные сирийскому президенту Башару Асаду военные не прекратят осаду Алеппо. В Москве это заявление назвали «эмоциональным срывом». Между тем представители Международного Комитета Красного Креста сообщили о том, что в ходе осады Алеппо уже погибли сотни человек.