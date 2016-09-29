S7 решила создать частный космодром на орбите

Группа компаний S7 планирует создание частного орбитального космодрома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к новому руководству проекта.

«Рассматривается идея создания орбитального космодрома, рабочее название - Space Launch ("Космический старт"), по аналогии с "Морским стартом" (Sea Launch) и "Наземным стартом" (Land Launch). Проработка идеи находится на первоначальном этапе», — цитирует источник агентство.

Ранее стало известно о подписании S7 контракта с группой компаний Sea Launch на покупку имущественного комплекса проекта «Морской старт».

По словам гендиректора S7 Group Владислава Филева, приобретение стартового комплекса является для компании «входным билетом» в космическую индустрию, которая стремительно развивается и дает хорошие долгосрочные перспективы. Филев также спрогнозировал до 70 возможных пусков аппаратов в космос в ближайшие 15 лет.

Начало пусковой деятельности c плавучего космодрома планируется на конец 2018 года.