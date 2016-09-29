Правительство РФ заложит в бюджет 200 млрд рублей на кредиты депрессивным регионам

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак сообщил, что правительство РФ заложит в госбюджет 2017 года 200 млрд рублей для помощи низкообеспеченным районам. Поддержка будет оказываться в форме дешевых бюджетных кредитов, сообщил он в интервью ТАСС.

«В отношении этих регионов принято решение в приоритетном порядке оказать им дополнительную финансовую помощь в виде бюджетных кредитов для реструктуризации коммерческих долгов. На 2017 год на предоставление бюджетных кредитов предусмотрено 200 млрд рублей», — сказал Козак.

В настоящее время задолженность регионов перед федеральным бюджетом составляет около 2,3 трлн рублей. Поэтому бюджетные кредиты в сочетании с дополнительной помощью помогут стабилизировать уровень коммерческих долгов.

Как сообщил Дмитрий Козак агентству, в настоящее время в РФ насчитывается 33 региона с высоким уровнем долга, который обусловлен объективным дефицитом бюджетов.

Условиями предоставления бюджетного кредита станет оптимизация расходов, повышение эффективности управления региональными финансами и сокращение коммерческого долга.