Часть «панамского досье» обошлась Дании в 900 тысяч долларов

Власти Дании заплатили за данные панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa об офшорных счетах 900 тысяч долларов, обосновав эти затраты необходимостью более эффективно вести борьбу с коррупцией, передает Reuters.

Дело в том, что в так называемом панамском досье упоминаются от 500 до 600 граждан Дании, которых в настоящее время проверяют на причастность к махинациям с налогами.

Кроме того, датские власти пообещали в случае обнаружения в купленных ими документах сведений о нарушениях со стороны граждан других государств передать соответствующую информацию властям этих стран.

Напомним, сведения о «панамском досье» появились в СМИ в апреле нынешнего года как итог расследования Международного консорциума журналистов-исследователей (ICIJ). В сентябре датские власти сообщили о поступившем в их адрес предложении приобрести часть документов.