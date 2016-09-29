СМИ рассказали о тестировании Брэда Питта на наркотики и алкоголь

Актер Брэд Питт добровольно сдал анализы на алкоголь и наркотики в доказательство того, что ему нечего скрывать, об этом сообщает TMZ.

Питт принял такое решение после скандала из-за его агрессивного поведения в отношении своего 15-летнего сына на борту самолета.

Ранее сообщалось о возникшем конфликте между членами звездной семьи. Во время полета Анджелина Джоли и Брэд Питт начали спорить, их сын Мэддокс заступился за мать, что вызвало ярость Питта. Актер набросился на подростка, но между ними встала Джоли.

Голливудская актриса подтвердила предстоящий развод с Брэдом Питтом, назвав причиной разрыва неразрешимые противоречия в подходах к воспитанию детей. При этом Джоли заявила, что супруг злоупотребляет алкоголем и запрещенными веществами и подвержен приступам агрессии.