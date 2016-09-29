29 сентября 2016, 15:49
Джигурда сменит имя на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден
Фрик-шоумен Никита Джигурда официально сменит имя и фамилию. Он сообщил «Национальной службе новостей», что сбрил бороду, сменил имидж и присвоит себе новое имя для того, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа и предстать в «первозданном виде».
Джигурда сообщил, его новое имя состоит из 9 слов и 46 букв: Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.
«Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память об убитой куме, с которой мы входили в Европейский орден Розенкрейцеров», — пояснил он.
Новость недели (месяца, года — нужное подчеркнуть) — Никита @DZHIGURDA12 теперь без бороды! pic.twitter.com/bJ4WeCtZyi— Особое Мнение (@ProjectorPH) 18 сентября 2016 г.
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