Джигурда сменит имя на Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден

Фрик-шоумен Никита Джигурда официально сменит имя и фамилию. Он сообщил «Национальной службе новостей», что сбрил бороду, сменил имидж и присвоит себе новое имя для того, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа и предстать в «первозданном виде».

Джигурда сообщил, его новое имя состоит из 9 слов и 46 букв: Джанатан Эль-Аир Браташ Джи Погоржельский фон Ган Эден.

«Это мои родовые фамилии, а Джанатан и Браташ я взял в память об убитой куме, с которой мы входили в Европейский орден Розенкрейцеров», — пояснил он.