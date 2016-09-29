Памфилова сочла необходимым отложить Единый день выборов

Руководитель российского Центризбиркома Элла Памфилова заявила о необходимости перенести единый день голосования на конец сентября или начало октября, подчеркнув, что это сугубо ее точка зрения, передает «Интерфакс» со ссылкой на прямой эфир «Эха Москвы».

Кроме того, Памфилова заверила, что не планирует уходить в отставку. «Я считаю, что у меня совесть абсолютно чиста, я сделала все, что можно было сделать с моими коллегами», — сказала глава ЦИК РФ, подчеркнув, что «это не значит, что все идеально».

Памфилова утверждает, что видит сильные и слабые стороны прошедшей избирательной кампании. «В ближайшее время мы вместе с коллегами обсудим, что сами недоработали», — пообещала она. «Недоработки», по ее словам, имеются в регионах, где «времени было мало», а «информационная кампания была слабая».

Напомним, Единый день выборов в России в нынешнем году состоялся 18 сентября и прошел при крайне низкой явке избирателей.