ФАС сообщила о контроле государства над 70% экономики страны

В России сложился государственно-монополистический капитализм, вклад госкомпаний в ВВП вырос с 35% в 2005 году до 70% в 2015 году, говорится в докладе ФАС о состоянии конкуренции, выдержки из которого приводят «Ведомости».

29 сентября доклад должно рассмотреть правительство. Как сообщил накануне глава ФАС Игорь Артемьев, доклад — это констатация тенденций последних двух-трех лет, и в нем будет много неприятного для кабинета министров.

В частности, ФАС указывает, что количество государственных и муниципальных унитарных предприятий за три последних года утроилось. Такие компании по-прежнему создаются на рынках с развитой конкуренцией и несут серьезную угрозу из-за использования административного ресурса и бюджетного финансирования.

Также резко выросло число региональных и муниципальных унитарных предприятий — главных врагов конкуренции на локальных рынках.

Еще одним ударом по предпринимателям, по данным ФАС, стали ответные продуктовые санкции. Они привели к росту цен на продовольствие, а отечественное производство выросло лишь в мясной и молочной сферах.

Импортозамещение, говорится в докладе, «может нести скрытые угрозы для экономики», среди которых ограничение конкуренции и снижение эффективности производства. Все это ведет к росту цен без улучшения качества товаров.