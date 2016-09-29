Сотрудников МАДИ уволили по подозрению в хищении 5,5 млн рублей

Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ) официально уволил двух сотрудников по подозрению в мошенничестве. Еще двое работников вуза находятся в процессе увольнения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МАДИ.

В учебном заведении подтвердили обсуждаемую в СМИ информацию о том, что трое сотрудников МАДИ пытались похитить 5,5 миллионов рублей из кассы вуза.

Сотрудники университета якобы имели право на долю денежных средств, поступающих от студентов за обучение.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что руководство вуза проводит работу по борьбе с коррупцией среди своих сотрудников.