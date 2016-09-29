С 2017 года россиян обяжут платить за вывоз мусора

Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил о введении единого тарифа за сбор и вывоз мусора. В январе 2017 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится еще одна графа, информирует «Российская газета».

«В каждом регионе будет установлен единый тариф на вывоз мусора, и он может отличаться от нынешних. Конкретные цифры будут известны после выбора региональных операторов в каждом из субъектов России», — сказал Донской.

Министр предположил, что новые тарифы не обременят россиян, но они будут отличаться от заложенных в графе «Содержание и ремонт жилого помещения».

Точную стоимость можно будет определить после выбора регионального оператора. Местным властям дано право устанавливать предельные тарифы.

Сейчас предельная плата за вывоз мусора в среднем по стране составляет 2,5 рубля с квадратного метра жилья.

В начале февраля СМИ сообщили, что услуга за вывоз мусора будет выделена в отдельную строчку, так как она с текущего года становится жилищной, а не коммунальной.