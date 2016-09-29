Кемеровским водителям ради экономии начали выдавать крымские номера

В Кемеровской области началась выдача государственных регистрационных номеров Республики Крым — с кодом региона 142 вместо положенного 82. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на врио начальника РЭО ГИБДД УМВД России по Новокузнецку Евгения Зеленского, это делается «в целях экономии бюджетных средств».

Зеленский пояснил, что после воссоединения Крыма с Россией было выпущено большое количество номерных знаков для нового региона, часть которых осталась невостребованной и была распределена по разным регионам, включая Кемеровскую область.

Напомним, в феврале жители Крыма подавали в Верховный суд РФ жалобу на постановление об обязательной смене украинских госномеров на российские.