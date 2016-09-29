Google начал выполнять требования ФАС

Владельцы смартфонов на базе Android начали получать уведомления от владельца этой операционной системы, компании Google. В уведомлениях содержится информация об изменении настроек мобильного устройства — деактивации предустановленных приложений Google и установки поисковых приложений других разработчиков. Об этом сообщает Vc.ru.

Представители Google подтвердили изданию начало такой рассылки.

Все требования, касающиеся предустановленных приложений, были перечислены в предписании ФАС, вынесенном после жалобы «Яндекса» на ограничение конкуренции. Также ведомство требовало от Google отказаться от запрета производителям устройств предустанавливать приложения сторонних разработчиков.

За невыполнение этих требований ФАС выставила Google штраф в размере 400 млн рублей.