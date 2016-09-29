Хакеры попытались взломать базы данных американских избирателей в десятке штатов

Директор ФБР США Джеймс Коми сообщил о попытках взлома хакерами системы регистрации избирателей более чем в десятке штатов, передает CNN.

Глава ФБР рекомендовал властям штатов обеспечить полную безопасность систем регистрации, до которой пытаются добраться преступники, а также сообщил о возможности получения дополнительной информации у министерства внутренней безопасности США.

Попытки взлома снова пытаются приписать Российской Федерации.

«База данных о регистрации избирателей всегда была привлекательной целью для хакеров, которые могут использовать личную информацию для финансовых преступлений. Есть опасение, что российское правительство также стремятся посеять недоверие в избирательной системе США как способ подорвать западную власть», — пояснил Коми.

Ранее сообщалось о попытках кибератак на базу данных об избирателях в июле и августе. Также стало известно, что взломавшие Демпартию США хакеры использовали серверы россиянина с Алтая.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия не имеет отношения к хакерским атакам на серверы Демократической партии США.