В ЦБ назвали минимальный доход для индивидуальной пенсии

Откладывать деньги на индивидуальный пенсионный капитал будут граждане с доходом выше 35 тысяч рублей, считает первый зампред Центробанка России Сергей Швецов, сообщает РИА Новости.

«Основным потребителем этого продукта будут люди, доходы которых превышают 35 тысяч рублей. Я думаю, это достаточное количество людей в нашей стране», — сообщил он.

На прошлой неделе Минфин и Центробанк предложили отказаться от накопительной части пенсии и все 22% от зарплаты, которые работодатель платит в Пенсионный фонд, направлять в страховую пенсию.

Одновременно ведомства предложили запустить систему добровольных пенсионных накоплений — индивидуальный пенсионный капитал, в который будет идти до 6% от зарплаты.