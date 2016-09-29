МИД призвал США передать всю информацию об угрозе терактов в России

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала американские власти передать всю информацию о возможных терактах, планируемых сирийскими боевиками в России.

Просьба прозвучала в ответ на реплику представителя Госдепа США Джона Кирби, заявившего, что если перемирие в Сирии не вступит в силу и гражданская война продолжится, то экстремисты «продолжат пользоваться вакуумом власти, существующим в Сирии, для расширения своих операций, которые будут включать в себя — несомненно — удары по российским объектам, возможно, даже по российским городам».

«Хочу обратиться с призывом к Вашингтону в случае наличия какой-либо информации о планирующихся терактах, о возможных нападениях на какие-либо российские города, о которых говорил господин Кирби, о возможных провокациях в отношении российских граждан, незамедлительно передать Москве всю имеющуюся информацию», — сказала Захарова на брифинге.