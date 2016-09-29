Иран отказался поддержать соглашение ОПЕК о заморозке нефтедобычи

Министр энергетики Иранской республики Бижан Намдар Зангане, комментируя соглашение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) об ограничении объема нефтедобычи на уровне в 32,5 млн баррелей в сутки, заявил: «Не будет заморозки», передает ТАСС.

По словам Зангане, Тегеран намеревается обсудить свои объемы нефтедобычи на ноябрьской встрече ОПЕК. Предполагается, что на этой встрече организация будет давать отдельным странам конкретные рекомендации по приемлемому для них уровню добычи черного золота в рамках достигнутого соглашения.

Напомним, накануне стало известно, что на закрытой встрече в Алжире представители ОПЕК договорились о заморозке нефтедобычи на январском уровне. На фоне новостей об этом нефть резко — более чем на 4% — выросла в цене в ходе электронных торгов.