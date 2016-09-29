Чемпион Европы по вольной борьбе из Дагестана погиб в Ираке

Дагестанский спортсмен Чамсулвар Чамсулвараев, ранее прмикнувший к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство», погиб в Ираке, передает «Кавказский узел» со ссылкой на исламистские сайты.

По данным информагентства, Чамсулвараев был убит в Мосуле 22 сентября в результате обстрела автомобиля, в котором находился вместе с дагестанским проповедником Мухаммадом Ахмедовым.

Первое сообщение о гибели дагестанского борца появилось 23 сентября в твиттере сотрудницы британского аналитического центра IHS Janes Джоанны Паращук, которая ведет блог «Чеченцы в Сирии». Она пишет, что Чамсулвараев был убит авиаударом.

Чамсулвар Чамсулвараев трижды брал бронзу чемпионата Европы по вольной борьбе, один раз (в 2009 году) завоевал золото. Он выступал за сборную Азербайджана в весовой категории до 74 килограммов.

Исламистские интернет-ресурсы утверждают, что после вступления в ряды «Исламского государства» Чамсулвараев специализировался на вербовке девушек в террористки-смертницы.