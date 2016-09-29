29 сентября 2016, 17:13
Кадыров возглавит призывную комиссию в Чечне
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ об организации призыва граждан на военную службу на территории ЧР в октябре-декабре. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства Чеченской Республики.
Указом утверждены два состава призывной комиссии: основной и резервный. Основной возглавил сам Кадыров. Резервный – первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Дмитрий Кашлюнов.
В указе даны инструкции ведомствам для обеспечения полной готовности работы призывных комиссий, в том числе обеспечения явки призывников и их медицинского обследования.
МВД поручено провести антитеррористические мероприятия на сборном пункте Военного комиссариата Чечни.
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