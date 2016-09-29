Кадыров возглавит призывную комиссию в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ об организации призыва граждан на военную службу на территории ЧР в октябре-декабре. Об этом сообщается на официальном сайте главы и правительства Чеченской Республики.

Указом утверждены два состава призывной комиссии: основной и резервный. Основной возглавил сам Кадыров. Резервный – первый заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Дмитрий Кашлюнов.

В указе даны инструкции ведомствам для обеспечения полной готовности работы призывных комиссий, в том числе обеспечения явки призывников и их медицинского обследования.

МВД поручено провести антитеррористические мероприятия на сборном пункте Военного комиссариата Чечни.