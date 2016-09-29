Керри допустил приостановку переговоров с Россией по Сирии

США находятся на грани приостановки переговоров с Россией об установлении перемирия в Сирии, сообщил госсекретарь США Джон Керри, передает Reuters.

«Мы находимся на грани приостановки обсуждения, поскольку будет иррациональным в контексте бомбардировок [Алеппо российскими и сирийскими правительственными войсками] сидеть и пытаться воспринимать все это серьезно», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

«Это один из тех моментов, когда мы будем рассматривать другие альтернативы», — добавил он.

Ранее Керри поставил Москве ультиматум. В случае, если российские и сирийские правительственные войска не прекращает бомбить Алеппо, США откажутся от дальнейшего сотрудничества по Сирии.

Российские власти, в свою очередь, заявили о невыполнении американцами своих обязательств по соблюдению перемирия теми сирийскими группировками, которые поддерживает Вашингтон.