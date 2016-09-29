СМИ рассказали о будущей команде Кириенко в АП

Глава «Росатома» Сергей Кириенко в случае назначения на должность первого заместителя главы администрации президента (АП) приведет свою команды, пишет «Коммерсантъ».

Возможно, руководитель управления по работе с регионами госкорпорации «Росатом» Александр Харичев займет должность главы управления президента по внутренней политике, предполагает издание.

«Он умный, взвешенный и очень опытный человек. Знает всех. Умеет выстраивать правильные коммуникации. Он отчаянно защищает своих коллег и совершенно некоррупционен. Думаю, это было бы идеальное решение»,— сообщил изданию Андрей Колядин, работавший начальником департамента региональной политики в 2009-2010 годах.

26 сентября глава «Росатома» Сергей Кириенко назвал слухами сообщения о его грядущем переходе в АП.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему, как и Кириенко, о возможном переходе в АП главы госкорпорации «Росатом» ничего не известно.

28 сентября СМИ узнали, что правительство России приняло окончательное решение о назначении бывшего премьера РФ, гендиректора «Росатома» Сергея Кириенко первым замглавы администрации президента, курирующего внутреннюю политику.