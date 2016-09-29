Ходорковский решил финансировать журналистские расследования

Бывший владелец ЮКОСа Михаил Ходорковский запускает проект «Открытые медиа», целью которого станет поддержка стартапов в сфере журналистики. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

По его словам, уже есть договоренности с несколькими командами, которые приступят к работе ближайшее время. Основной жанр публикаций одобренных проектов — журналистское расследование.

Предполагается запустить проекты по расследованиям в области экономики, взаимоотношений бизнеса с властью, в сфере культуры. Ожидается, что отдельный проект займется изучением работы крупнейших социологических служб.

Ходорковский отметил, что экспертная комиссия одобрит пять-семь проектов и выделит на запуск каждого из них от 3 млн до 30 млн рублей. Подать заявки смогут журналисты и общественные деятели.

Медиапроекты должны иметь бизнес-перспективу и работать на «самодостаточную» часть городского населения.