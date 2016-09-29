Главу Колпино задержали за разбойное нападение

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило о задержании Вадима Иванова, главы муниципального образования города Колпино, депутата муниципального совета города Колпино. Информация доступна на официальном сайте ведомства.

Иванова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Согласно версии следствия, в сентябре 2003 года наркозависимая петербурженка Татьяна Сорокоумова выступила подстрекателем ограбления своей сестры.

Сорокоумова привлекла к совершению преступления несколько лиц, включая Вадима Иванова, для похищения большой денежной суммы в размере 1,4 млн рублей. После совершенного в подъезде дома преступления преступники скрылись.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении фигуранта дела Иванова меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Следственный комитет также сообщил, что остальные участники разбойного нападения признаны виновными и находятся в местах лишения свободы.