В Минобороны России назвали сирийскую оппозицию террористами

Минобороны России прокомментировало вчерашнее заявление представителя Госдепартамента США Джона Кирби о том, что продолжение гражданской войны в Сирии приведет к тому, что экстремисты будут наносить удары по российским войскам и, возможно, устраивать теракты в России.

«И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и они (россияне) продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты», — говорил Кирби.

«Его слова, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, — самое откровенное признание американской стороны, что вся якобы ведущая "гражданскую войну" в Сирии "оппозиция" является подконтрольным США международным террористическим "интернационалом"» (цитата по ТАСС).

«Особо потрясает в признании Джона Кирби, что масштабы прямого американского влияния на деятельность террористов глобальны. И дотягиваются в том числе до России. Маски сняты, господа?» — добавил Конашенков.