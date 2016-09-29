Верховный суд подтвердил запрет деятельности Меджлиса крымских татар

Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу и окончательно признал законным запрет деятельности Меджлиса крымских татар как экстремистской организации. Об этом пишет «Интерфакс».

Адвокат заявителей Кирилл Коротеев ранее сообщал, что прокуратура ошибочно отнесла меджлис к общественным организациям, в то время как он является демократически и выборным органом. Кроме того, он не может быть административным ответчиком по обвинению в экстремизме.

«Меджлис крымско-татарского народа имеет все признаки общественного объединения, он основан на членстве и имеет целью представление интересов отдельной группы граждан», — сказал прокурор.

Он также напомнил, что членам меджлиса было вынесено 17 предупреждений о недопустимости экстремистских действий. Однако они продолжали осуществлять публичные призывы к посягательству на территориальную целостность РФ. Председатель крымского меджлиса Рефат Чубаров организовывал протестные акции в Армянске, сопровождавшиеся массовыми беспорядками.

Кирилл Коротеев заявил, что решение ВС РФ может быть обжаловано в ЕСПЧ, однако принимать это решение будет его доверитель.