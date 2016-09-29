Арбитраж обязал киевское метро вернуть долг российской компании

Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск российской компании «Укррослизинг» о взыскании долга с Киевского метрополитена за поставленные в 2009 году сто вагонов. Об этом говорится на сайте метро.

«Укррослизинг» требовал взыскать 3,3 миллиарда гривен (около 8 миллиардов рублей), суд обязал метро выплатить компании 737 миллионов гривен (1,8 миллиарда рублей).

Киевский метрополитен и городская администрация будут обжаловать это решение в апелляционном суде.

«Укррослизинг» принадлежит российскому Внешэкономбанку. В 2009 году компания передала в лизинг киевскому метро 100 вагонов. Позднее она потребовала через суд погасить долг за их использование в 2010-2013 годах.