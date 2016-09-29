МФТИ попал в топ-100 лучших мировых физических вузов

Московский физико-технический институт (МФТИ) стал единственным российским вузом, вошедшим в список 100 самых престижных физических вузов мира британского журнала Times Higher Education. Вуз занял в списке 78-е место, сообщается на сайте МФТИ.

Еще три российских вуза вошли в рейтинги 100 лучших университетов по версии Times Higher Education в других предметных областях: МГУ и Университет ИТМО были признаны лучшими российскими IT-университетами (43 и 56 место соответственно). Высшая школа экономики оказалась на 83-й строчке в рейтинге наук о бизнесе.

По словам ректора МФТИ Николая Кудрявцева, «международное сообщество сегодня, по сути, признало Физтех первым вузом России в области физики. Более того, мы оказались единственным российским университетом в первой сотне этого авторитетного предметного рейтинга».