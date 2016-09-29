МИД предупредил россиян о возможных терактах за границей

Российское внешнеполитическое ведомство обратилось к находящимся за пределами страны гражданам РФ с призывом ограничить количество посещений публичных мест, которые могут стать объектами террористических атак. Соответствующее сообщение размещено на сайте министерства.

МИД РФ ссылается на «призывы ряда организаций, в том числе исламских, к проведению 30 сентября в увязке с пятничными молитвами так называемого Всемирного дня гнева и протеста против нового витка боевых действий в Алеппо».

В дипломатическом ведомстве не исключили, что экстремисты в ряде стран могут использовать «подобное мероприятие» для «нападок на Россию и провокаций против ее граждан».

МИД РФ рекомендует находящимся за границей россиянам «проявлять завтра разумные меры предосторожности, воздерживаться от посещения тех мест, где "гнев и протест" могут быть обращены против их достоинства и безопасности».

Некоторые СМИ пишут о том, что упомянутый «День гнева» приурочен ХАМАС к похоронам президента Израиля Шимона Переса и «годовщине палестинского террора». Кроме того, проводится параллель между обещанными терактами и битвой за сирийский Алеппо, который правительственные войска пытаются отбить у исламистов.

Напомним, Госдепартамент США заявил о возможности терактов со стороны сирийских террористов в городах России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это заявление командой «фас» для террористов.